Сотрудники «Нижновэнерго» посетили мини-экскурсии в рамках проекта «Моя Рождественская»

В филиале «Нижновэнерго» прошли первые мини-экскурсии в рамках проекта «Моя Рождественская», организованным отделом по связям с общественностью. Он включает в себя цикл коротких экскурсий по исторической улице города.

Цель данного проекта – познакомить сотрудников центрального офиса филиала с историей улицы Рождественской, на которой он расположен. Мини-экскурсии рассчитаны на 30 минут и проводятся в обеденный перерыв. Первая познавательная получасовая прогулка прошла по площади Маркина. Ее посетили более 50 работников Управления «Нижновэнерго». Экскурсовод Анна Сорокина познакомила участников прогулки с историей зданий, окружающих площадь, в том числе и «Нижновэнерго», рассказала о выдающихся личностях, в честь которых сегодня именуются сооружения.

Дебют проекта «Моя Рождественская» прошел с большим успехом и вызвал живой интерес среди работников – не зря эту улицу называют «музей под открытым небом». Каждый дом, каждый дворик Рождественской наполнен интересными историческими фактами и событиями. Именно поэтому было принято решение разработать целый цикл подобных прогулок.

«Центральный офис нашего филиала расположен в красивой исторической части Нижнего Новгорода, а сама улица Рождественская – это ее уникальное наследие. Она объединяет в себе колорит нижегородского купечества и стиль нового времени: бывшие гостиницы, доходные дома, банки — добротные, каменные постройки, с дорогими лепными украшениями, в которых сегодня располагаются офисы, муниципальные учреждения и кафе. И у каждого есть своя уникальная история – наше здание не исключение. Знать эту историю, на мой взгляд, просто необходимо. Хорошо, что у нас появилась такая возможность»,- сказал первый заместитель генерального директора, главный инженер ПАО «Россети Центр» - и. о. директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Евгений Турапин.