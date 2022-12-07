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НовостиНовости компаний7 декабря 2022 11:12

«Автодизель» пресёк распространение контрафакта на сумму более 700 миллионов рублей

Каким образом происходит защита рынка автозапчастей от недобросовестных продавцов
«Автодизель» пресёк распространение контрафакта на сумму более 700 миллионов рублей

«Автодизель» пресёк распространение контрафакта на сумму более 700 миллионов рублей

Ярославский моторный завод «Автодизель» продолжает защищать свои товарные знаки ЯМЗ и «Автодизель», и в очередной раз напоминает автопрофессионалам, что использование даже небольшой контрафактной детали при ремонте может привести к поломке двигателя и, как следствие, к выходу из строя транспорта, что уже связано с дополнительными расходами для автовладельца.

Каким же образом происходит защита рынка автозапчастей от недобросовестных продавцов контрафакта?

Предприятие организовало защиту брендов сразу по нескольким направлениям: проведение исследований качества неоригинальной продукции, информирование владельцев техники об опасности ее использования, выявление ложной рекламы продукции в сети и её блокирование.

Во-первых, предприятие закупает образцы продукции, имеющей признаки контрафактной, для исследований, и инициирует судебные процедуры, чтобы пресечь распространение таких товаров.

Во-вторых, «Автодизель» проводит исследования качества продукции альтернативных производителей, предлагающих рынку дешевую и некачественную продукцию. Результаты исследований размещаются на сайте ЯМЗ.

В-третьих, «Автодизель» выявляет распространение ложной рекламы продукции в сети интернет. Только с апреля по сентябрь этого года были пресечены продвижение и продажа контрафактной продукции с несанкционированным использованием товарных знаков ЯМЗ и «Автодизель» общей стоимостью свыше 700 миллионов рублей. Среди контрафактной продукции фигурировали шатуны, толкатели, водяные насосы, поршневые кольца, а также ремонтные (восстановленные) двигатели, выдаваемые за новые.

В целях мотивации потребителей и стимулирования спроса на оригинальные запасные части ЯМЗ на «Автодизеле» разработана программа лояльности, которая вскоре заработает в интернет-магазине завода. Пользуясь этим ресурсом, можно без посредников получить гарантированную оригинальную запасную часть двигателя ЯМЗ, причем по справедливой цене, быстро и с доставкой за счёт продавца – таким образом на сто процентов застраховать себя от покупки контрафактной продукции.

ПАО "Автодизель" (ЯМЗ)

г. Ярославль, пр-т Октября, д.75

ОГРН 1027600510761

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