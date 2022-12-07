Занятия на коньках под руководством профессиональных тренеров будут проводить на катках Нижнего Новгорода этой зимой

Занятия по катанию на коньках, хоккею и другим ледовым видам спорта будут проводить профессиональные тренеры и инструкторы в Нижнем Новгороде этой зимой. Такие тренировки будут организованы впервые на катках придомовых территорий и около школ. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказали в департаменте, занятия с детьми и взрослыми на ледовых площадках будут организованы МАУ «МЦ спортивных объектов и ГТО», который был создан в этом году по поручению главы города Юрия Шалабаева.

«В настоящее время в рамках проекта «Спорт в каждый двор» планируется проведение занятий и практических уроков по хоккею под руководством профессиональных тренеров. Маленькие нижегородцы, взрослые и ветераны смогут попробовать свои силы и применить умения в классической спортивной классике - катании на льду. Сейчас мы проводим отбор спортивных наставников и определяем места таких занятий», - отметил директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков.

По словам первого заместителя МАУ «МЦ спортивных объектов и ГТО» Юрия Гречишева, на подведомственных им катках обслуживание, уборка снега, доливка и «доварка» льда будет проводится в течение всего зимнего сезона. «Важно привести лед в надлежащее состояние, чтобы жители любого возраста могли эксплуатировать его с комфортом – для игры в хоккей и просто для катания на коньках в свое удовольствие», - подчеркнул Юрия Гречишев.

Житель Нижегородского района Борис Мягков рассказал, что их каток на улице Верхне-Печерской,2 залили одним из первых, 27 ноября, и поэтому проведение таких тренировок будет совсем не лишним для жителей квартала. «Здесь катаются и дети от 6 до 12 лет, и взрослые устраивают хоккейные матчи, каждый день на нашем катке собираются около 50 человек», - добавил он.

Со списком адресов и расписанием проводимых занятий по ледовым видам спорта можно будет ознакомиться в ближайшее время на сайте «Спорт в каждый двор» и на странице ВК. Напомним, всего в Нижнем Новгороде зальют более 50 катков во всех районах.

Ранее глава города Юрий Шалабаев на встрече с нижегородскими спортсменами – победителями соревнований разного уровня заявил, что нижегородцы в 2021 году более чем вдвое улучшили свои результаты – завоевали 486 медалей, тогда как в 2020 - только 225. Уже в этом году 12 спортсменов достойно выступили на Олимпиаде в Пекине, а Сергей Трофимов в составе сборной по конькобежному спорту завоевал серебряную медаль. «Я вижу, как вдохновляют детей соревнования, в которых участвуют наши земляки. Спрос на спортивную инфраструктуру в городе вырос многократно. У нас большие планы на этот год, и, несмотря на понятные экономические трудности, мы от них не отказываемся. Это строительство воркаут-площадок и ФОКОТа, ремонт в наших муниципальных учреждениях спорта и оснащение их самым современным оборудованием», – заявил Юрий Шалабаев.