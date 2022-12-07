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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:00

Занятия на коньках под руководством профессиональных тренеров будут проводить на катках Нижнего Новгорода этой зимой

Тренировки впервые будут организованы на катках придомовых территорий и около школ
Занятия на коньках под руководством профессиональных тренеров будут проводить на катках Нижнего Новгорода этой зимой

Занятия на коньках под руководством профессиональных тренеров будут проводить на катках Нижнего Новгорода этой зимой

Занятия по катанию на коньках, хоккею и другим ледовым видам спорта будут проводить профессиональные тренеры и инструкторы в Нижнем Новгороде этой зимой. Такие тренировки будут организованы впервые на катках придомовых территорий и около школ. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказали в департаменте, занятия с детьми и взрослыми на ледовых площадках будут организованы МАУ «МЦ спортивных объектов и ГТО», который был создан в этом году по поручению главы города Юрия Шалабаева.

«В настоящее время в рамках проекта «Спорт в каждый двор» планируется проведение занятий и практических уроков по хоккею под руководством профессиональных тренеров. Маленькие нижегородцы, взрослые и ветераны смогут попробовать свои силы и применить умения в классической спортивной классике - катании на льду. Сейчас мы проводим отбор спортивных наставников и определяем места таких занятий», - отметил директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков.

По словам первого заместителя МАУ «МЦ спортивных объектов и ГТО» Юрия Гречишева, на подведомственных им катках обслуживание, уборка снега, доливка и «доварка» льда будет проводится в течение всего зимнего сезона. «Важно привести лед в надлежащее состояние, чтобы жители любого возраста могли эксплуатировать его с комфортом – для игры в хоккей и просто для катания на коньках в свое удовольствие», - подчеркнул Юрия Гречишев.

Житель Нижегородского района Борис Мягков рассказал, что их каток на улице Верхне-Печерской,2 залили одним из первых, 27 ноября, и поэтому проведение таких тренировок будет совсем не лишним для жителей квартала. «Здесь катаются и дети от 6 до 12 лет, и взрослые устраивают хоккейные матчи, каждый день на нашем катке собираются около 50 человек», - добавил он.

Со списком адресов и расписанием проводимых занятий по ледовым видам спорта можно будет ознакомиться в ближайшее время на сайте «Спорт в каждый двор» и на странице ВК. Напомним, всего в Нижнем Новгороде зальют более 50 катков во всех районах.

Ранее глава города Юрий Шалабаев на встрече с нижегородскими спортсменами – победителями соревнований разного уровня заявил, что нижегородцы в 2021 году более чем вдвое улучшили свои результаты – завоевали 486 медалей, тогда как в 2020 - только 225. Уже в этом году 12 спортсменов достойно выступили на Олимпиаде в Пекине, а Сергей Трофимов в составе сборной по конькобежному спорту завоевал серебряную медаль. «Я вижу, как вдохновляют детей соревнования, в которых участвуют наши земляки. Спрос на спортивную инфраструктуру в городе вырос многократно. У нас большие планы на этот год, и, несмотря на понятные экономические трудности, мы от них не отказываемся. Это строительство воркаут-площадок и ФОКОТа, ремонт в наших муниципальных учреждениях спорта и оснащение их самым современным оборудованием», – заявил Юрий Шалабаев.