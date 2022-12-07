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НовостиОбщество7 декабря 2022 10:57

В Нижегородской области сохранится холодная погода 7 декабря

Предупреждение поступило от МЧС
Полина ШИБАЛКИНА
В Нижегородской области сохранится холодная погода 7 декабря.

В Нижегородской области сохранится холодная погода 7 декабря.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Нижегородской области сохранится аномально холодная погода 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Так, среднесуточная температура воздуха будет на 7°С ниже климатической нормы — около -4…-7°С.

Напоминаем, в Нижегородской области все еще сохраняются гололед и изморозь. Из-за неблагоприятных погодных явлений могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с обрывом ЛЭП и линий связи.

Также стоит отметить, что из-за гололеда возрастает опасность травматизма в связи с падениями на льду. Поэтому необходимо соблюдать осторожность при передвижении.