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НовостиНовости компаний7 декабря 2022 9:24

Студенты Мининского университета проведут новогодний праздник для детей участников СВО

Праздник пройдет в Точке кипения Мининского университета 24 декабря
Студенты Мининского университета проведут новогодний праздник для детей участников СВО

Студенты Мининского университета проведут новогодний праздник для детей участников СВО

Новогодний праздник для детей участников СВО состоится в Точке кипения Мининского университета 24 декабря 2022 года. Новогоднее представление продлится с 11.30 до 14.00, и в нем примут участие 50 детей от 5 до 12 лет.

Сказочный праздник для ребят проведут студенты из педагогических отрядов вуза, а также волонтеры Мининского университета в рамках деятельности волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ.

Это не первая акция, проводимая студентами. Они организовали сбор гуманитарной помощи учащимся из Донецкой и Луганской народных республик, а кроме того, вместе с преподаватели университета они помогают в учебе детям мобилизованных граждан в рамках волонтерской акции “Волонтеры Просвещения — детям защитников Отечества”.

“Я рад, что наши студенты-активисты с большим энтузиазмом отнеслись к организации елки, они уже подготовили насыщенную программу и готовы подарить детям положительные эмоции”, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

В празднике примут участие 50 детей от 5 до 12 лет

В празднике примут участие 50 детей от 5 до 12 лет

В программе новогодней елки запланированы: творческие мастер-классы от оригами до хореографии, хороводы, конкурсы, шоу мыльных пузырей, шоколадный фонтан, а также традиционные поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. В конце праздника ребятам вручат новогодние подарки.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина