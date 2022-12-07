Студенты Мининского университета проведут новогодний праздник для детей участников СВО

Новогодний праздник для детей участников СВО состоится в Точке кипения Мининского университета 24 декабря 2022 года. Новогоднее представление продлится с 11.30 до 14.00, и в нем примут участие 50 детей от 5 до 12 лет.

Сказочный праздник для ребят проведут студенты из педагогических отрядов вуза, а также волонтеры Мининского университета в рамках деятельности волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ.

Это не первая акция, проводимая студентами. Они организовали сбор гуманитарной помощи учащимся из Донецкой и Луганской народных республик, а кроме того, вместе с преподаватели университета они помогают в учебе детям мобилизованных граждан в рамках волонтерской акции “Волонтеры Просвещения — детям защитников Отечества”.

“Я рад, что наши студенты-активисты с большим энтузиазмом отнеслись к организации елки, они уже подготовили насыщенную программу и готовы подарить детям положительные эмоции”, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

В празднике примут участие 50 детей от 5 до 12 лет

В программе новогодней елки запланированы: творческие мастер-классы от оригами до хореографии, хороводы, конкурсы, шоу мыльных пузырей, шоколадный фонтан, а также традиционные поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. В конце праздника ребятам вручат новогодние подарки.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина