На реальные сроки лишения свободы осуждены похитители кабелей «Ростелекома» в Нижнем Новгороде

К ответственности за повреждение телекоммуникационной инфраструктуры операторов связи, в том числе «Ростелекома» в Нижнем Новгороде привлечены двое ранее судимых граждан 1997 и 1998 года рождения. Они получили реальные сроки лишения свободы.

Эти злоумышленники совершили серию хищений в многоквартирных высотных домах Канавинского, Автозаводского и Приокского районов в период с 16 марта по 9 апреля этого года. Они срезали фрагменты кабеля, расположенные на крышах домов, в результате чего инфраструктура связи выходила из строя. Похитители украли 872 метра медножильных проводов и оставили без телефонии, интернета и телевидения около двух тысяч семей.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Это самое крупное хищение кабеля за последние годы. В прошлом году было выявлено 73 таких случая, в этом — 138. В течение месяца за злоумышленниками велась слежка. Их фото, зафиксированные камерами наблюдения, выкладывались в операторские чаты. Задержать подозреваемых удалось благодаря охранной сигнализации “Ростелекома”, установленной на системы связи, и нашему сотруднику, который опознал похитителей по снимкам».

Сигнал об аварии на линии в доме № 15 на Московском шоссе поступил в диспетчерскую службу «Ростелекома» 9 апреля. На место происшествия сразу же выехали сотрудники группы быстрого реагирования и представитель «Ростелекома». Они и обнаружили подозрительных молодых людей с мешками, приготовленными для кабеля.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям 215.2, часть 2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) и 158, часть 2 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК РФ по девяти эпизодам хищений. По решению суда одному из преступников вынесен приговор о лишении свободы на три года в исправительной колонии строгого режима, другому — на два с половиной года в исправительной колонии общего режима.