В Дзержинске задержали двух иностранцев, которые напали на полицейского. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Дзержинске задержали двух иностранцев, которые напали на полицейского. Об этом информирует СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, 4 декабря 2022 года сотрудник полиции пытался остановить двух иностранцев, которых заподозрил в распространении наркотиков. Это происходило на территории парка имени Ильяшевича в Дзержинске.

Правоохранитель потребовал прекратить незаконные действия и сделал два предупредительных выстрела. Но подозреваемые не собирались сдаваться. Они хотели завладеть пистолетом полицейского. Иностранцы набросились на мужчину, повалил его на землю.

Так, в ходе борьбы сотрудник полиции был ранен из пистолета в ногу, после чего подозреваемые скрылись.

В настоящее время подозреваемые задержаны, а полицейский доставлен п больницу. Уже возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни.