Нижегородцы подписывают петицию об отмене транспортной реформы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородцы подписывают петицию об отмене транспортной реформы. По мнению горожан, транспортная реформа принесла отрицательные результаты, поэтому ее необходимо отменить.

Автор петиции Игорь Шишкин утверждает, что сейчас использовать автобусы практически невозможно. Маршруты изменили, а количество автобусов сократили. Иногда их приходится ждать целый час, а после длительного ожидания автобусы приезжают переполненные.

- Сейчас транспорт в нашем городе работает хуже, чем в 90-е до появления маршруток, - пишет автор публикации.

Игорь Шишкин предлагает согласовывать с жителями города все изменения в работе общественного транспорта путем голосования в открытых источниках.

В настоящее время автор петиции просит вернуть все отмененные маршруты, включая Т-71.

Тем временем ситуацию прокомментировали в ГКУ Нижегородской области «Центр развития транспортных систем».

- В ходе общественного информирования первоначальный проект новой маршрутной сети был изменен на 30%, - говорится сообщении учреждения. - Массовой отмены маршрутов при этом не было. Вместо этого пересадочные проездные тарифы и льготные проездные начали работать в маршрутных такси.В настоящее время новая маршрутная сеть работает в тестовом режиме, в нее вносятся изменения по результатам работы с обращениями жителей.