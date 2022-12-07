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НовостиОбщество7 декабря 2022 6:51

Трехэтажную гостиницу в Нижнем Новгороде продают за 80 миллионов рублей

Она эксплуатируется с 2018 года
Полина ШИБАЛКИНА
Трехэтажную гостиницу в Нижнем Новгороде продают за 80 миллионов рублей. Фото: сайт "Авито"

Трехэтажную гостиницу в Нижнем Новгороде продают за 80 миллионов рублей. Фото: сайт "Авито"

Трехэтажную гостиницу в самом центре Нижнего Новгорода продают за 80 миллионов рублей. Данное объявление размещено на сайте "Авито"

Гостиница площадью 600 квадратных метров расположена в центре Нижнего Новгорода на улице Большая Покровская 19 б. Она открылась в 2018 году.

В настоящее время в гостинице 13 номеров, а перед входом в здание предусмотрено 10 парковочных мест.

Как сообщает продавец, гостиницу можно переоборудовать под медицинскую клинику, под квартиры или другие объекты бизнеса или проживания.