Трехэтажную гостиницу в Нижнем Новгороде продают за 80 миллионов рублей. Фото: сайт "Авито"

Трехэтажную гостиницу в самом центре Нижнего Новгорода продают за 80 миллионов рублей. Данное объявление размещено на сайте "Авито"

Гостиница площадью 600 квадратных метров расположена в центре Нижнего Новгорода на улице Большая Покровская 19 б. Она открылась в 2018 году.

В настоящее время в гостинице 13 номеров, а перед входом в здание предусмотрено 10 парковочных мест.

Как сообщает продавец, гостиницу можно переоборудовать под медицинскую клинику, под квартиры или другие объекты бизнеса или проживания.