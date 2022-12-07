Мобилизованных нижегородцев освободили от транспортного налога за 2022 год. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижегородской области мобилизованных освободили от уплаты транспортного налога за 2022 год. Об этом сообщает региональное управления ФНС России.

Льгота распространяется как на граждан, призванных на СВО в рамках частичной мобилизации, так и контрактников и добровольцев. Отмена транспортного налога действует только на одно транспортное средство: машину мощностью до 150 лошадиных сил, мотоцикл с мощностью двигателя до 36 л.с., либо на моторную лодку с мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно).

Данное освобождение будет учтено в налоговом уведомлении, которое налогоплательщики получат уже в 2023 году. Также в ФНС напоминают, что для призванных граждан отложен срок уплаты имущественного налога за 2021 год: оплатить его они смогут по возвращении домой, в то время как остальные граждане должны были сделать это до 1 декабря.