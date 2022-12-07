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НовостиПолитика7 декабря 2022 6:35

Мобилизованных нижегородцев освободили от транспортного налога за 2022 год

Льгота дается на одно транспортное средство
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Мобилизованных нижегородцев освободили от транспортного налога за 2022 год.

Мобилизованных нижегородцев освободили от транспортного налога за 2022 год.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижегородской области мобилизованных освободили от уплаты транспортного налога за 2022 год. Об этом сообщает региональное управления ФНС России.

Льгота распространяется как на граждан, призванных на СВО в рамках частичной мобилизации, так и контрактников и добровольцев. Отмена транспортного налога действует только на одно транспортное средство: машину мощностью до 150 лошадиных сил, мотоцикл с мощностью двигателя до 36 л.с., либо на моторную лодку с мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно).

Данное освобождение будет учтено в налоговом уведомлении, которое налогоплательщики получат уже в 2023 году. Также в ФНС напоминают, что для призванных граждан отложен срок уплаты имущественного налога за 2021 год: оплатить его они смогут по возвращении домой, в то время как остальные граждане должны были сделать это до 1 декабря.