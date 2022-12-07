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НовостиСпорт7 декабря 2022 6:31

Торпедовец Николай Коваленко вызван в сборную России для участия в Кубке первого канала

Игры национальной команды пройдут с 15 по 18 декабря
Мария СОРОКИНА
Кубковые игры пройдут в Москве с 15 по 18 декабря.

Кубковые игры пройдут в Москве с 15 по 18 декабря.

Фото: Мария СОРОКИНА

Нападающий нижегородского ХК «Торпедо» Николай Коваленко примет участие в Кубке первого канала в составе сборной России, сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.

Кубковые игры пройдут в Москве с 15 по 18 декабря. В этом году в них примут участие сборные России Белоруссии и Казахстана.

Отметим, что в этом сезоне в составе «Торпедо» Коваленко провел 31 игру, в которых забил 11 шайб и отметился 15 результативными передачами.

Отметим, что ближайший домашний матч «Торпедо» проведет 19 декабря против череповецкой «Северстали».

Ранее сообщалось, что Николай Коваленко открыл счет в домашнем матче со столичным «Спартаком». Встреча завершилась победой нижегородцев.