Мытный рынок в Нижнем Новгороде подешевел до 450 млн рублей. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Цена на Мытный рынок в Нижнем Новгороде снизилась до 450 миллионов рублей. Именно такая сумма сейчас указана в объявлении на сайте «Авито».

В 2021 году Мытный рынок был реконструирован к 800-летию Нижнего Новгорода. На территории торговой площадки обновили инфраструктуру, отремонтировали павильоны и поставили платный туалет. Однако, судя по всему, реконструкция так и не была завершена.

В конце 2021 года собственник рынка Ваган Багдасарян выставил его на продажу. Сначала цена объекта была 500 миллионов рублей, затем подросла до 670 млн, после чего начала снижаться. Еще в сентябре его цена составляла 475 млн рублей, однако покупатель так и не нашелся.