Бронированную LADA Niva Legend разработали в Нижнем Новгороде ФОТО: сайт Ростеха

Госкорпорация Ростех представила бронированный внедорожник медицинского назначения LADA Niva Legend 4x4 KUB на выставке Российской недели здравоохранения. Автомобиль был собран на производстве «Швабе-СпецАвто» запущенном в 2021 году в Нижнем Новгороде.

– Авто адаптировано для езды по бездорожью и предназначено для транспортировки и оказания помощи в полевых условиях раненым и пострадавшим, – сообщается на сайте Госкорпорации Ростех.

LADA Niva может эвакуировать до четырех раненых человек. У автомобиля защищен от пуль не только кузов, но также и щит мотора, топливный бак и аккумуляторная батарея.

Кроме того, бригаде врачей будет комфортно в салоне бронированного внедорожника и в условиях экстремальной жары, и во время сильнейшего холода, так как стенки салона утеплены, а комплектация предусматривает кондиционер.

– Серия бронированных автомобилей продумана под задачи силовых ведомств и врачей, которые работают в особых условиях. На нашем производстве такие машины оснащаются новым шасси для высокой проходимости и получают самую высокую защиту от каких-либо повреждений, – рассказал генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин.