Реставрационный центр ценных документов и книг откроется в Нижнем Новгороде 9 октября

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что это первый региональный центр в стране. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый региональный центр консервации и реставрации ценных книг и документов откроется в Нижнем Новгороде 9 октября. Проект реализуется на базе Нижегородской областной библиотеки им. В.И. Ленина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для реставрационного центра выделили помещение площадью 300 квадратных метров с отдельным служебным входом и выходом в правом крыле цокольного этажа.

- У нашей Ленинки очень богатые фонды, которые при этом нуждаются во внимании квалифицированных специалистов. Мы не только получаем отличную базу со всем необходимым оборудованием, но и значительно расширяем штат профессионалов. Благодаря их работе сможем сохранить уникальные документы и издания для будущих поколений, а также помочь в исследовательской работе, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, благодаря квалифицированным реставраторам и современному оборудованию можно будет консервировать, реставрировать и сохранять в должном состоянии ценные документы и книги.

Напомним, ранее мы ообщали, что нижегородский профессор Лев Залесский нашел в заброшенной деревне редкий псалтырь XVIII века, который целиком и полностью оказался рукописным. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» пообщалась с ученым и выяснила, как была найдена книга и почему она так важна.

Также мы писали, что вывеску с ошибкой заметили жители Дзержинска на одной из местных библиотек. Бдительные горожане не досчитались одной буквы в названии – судя по всему, ее просто «выбросили» из слова, так как оно не помещалось на фасаде.