Надземный пешеходный переход установят в Кстовском районе ФОТО: пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород»

Надземный пешеходный переход установят на 22 километре федеральной дороги Р-158 Нижний Новгород – Саратов в деревне Митино Кстовского района. Работы по монтажу перехода запланированы на 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Во время проведения работ на участке будет приостановлено движение с 23.00 до 23.40. Объехать этот участок можно через Новинки – Доскино – обход Нижнего Новгорода по М-7 «Волга» с выездом на Р-158.

Управление автомобильной магистрали просит водителей отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее спланировать свой маршрут. В местах проведения работ необходимо быть предельно внимательными и следить за дорожными знаками.