Реконструкцию Нижегородской станции аэрации планируется завершить к концу 2024 года

6 декабря 2022 года в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по экологии, на котором депутатам была представлена информация о ходе реконструкции Нижегородской станции аэрации.

Как сообщил депутатам исполняющий обязанности генерального директора АО «Нижегородский водоканал» Владимир Шацков, реконструкция Нижегородской станции аэрации проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в целях приведения качества очистки сточных вод в соответствие всем самым современным экологическим нормативам. Станция проводит очистку хозяйственно-бытовых стоков Нижнего Новгорода и Бора, ее производительность составляет 678 куб. метров сутки.

По его словам, особое внимание в проекте будет уделено очистке сточных вод от биогенных элементов, которые оказывают отрицательное влияние на биоценоз Волги. На обновленной станции впервые будет применено реагентное удаление фосфора. В целом после реконструкции качество очистки стоков будет доведено до нормативного по всем показателям. Также планируется сократить в 30 раз выброс в атмосферу дурно пахнущих веществ.

В ходе обсуждения депутаты уточнили, предусмотрены ли в проекте реконструкции мощности на обработку канализационных стоков с вновь вводимых и будущих жилых комплексов. «Наш город развивается, прирастет новыми микрорайонами. Общая площадь, подлежащая комплексному освоению в одной только «Новой Кузнечихе», превышает 450 га. Мероприятия по реконструкции станции проводятся с учетом возникающей дополнительной нагрузки?» – задал вопрос председатель постоянной комиссии Герман Карачевский.

Владимир Шацков подтвердил, что в решениях генпроектировщика предусмотрены все выданные техусловия с учетом прироста новых жилых кварталов.

О динамике выполняемых мероприятий на объекте депутатам доложил управляющий проектом, и.о. заместителя генерального директора по строительству АО «Нижегородский водоканал» Алексей Родионов. По его словам, проект реконструкции очистных сооружений прошел государственную и экологическую экспертизы. В сентябре был заключен договор с генеральным подрядчиком ФАУ «РосКапСтрой» на строительно-монтажные работы на общую сумму 10 млрд 807 млн руб. Срок выполнения работ по контракту – IV квартал 2024 года. В настоящее время на объекте ведется возведение строительного городка.

Председатель постоянной комиссии Герман Карачевский поинтересовался, не ожидается ли задержек с выполнением работ из-за проблем с поставками импортного оборудования.

По словам управляющего проектом, большая часть закупаемого оборудования отечественного производства. Генподрядчик в свою очередь организовывает долгосрочные поставки импортного оборудования и подбирает отечественные альтернативы по отдельным позициям.

Депутат Юлия Мантурова задала докладчикам уточняющий вопрос о графике выполнения работ, а депутат Марк Фельдман – о финансовой технике авансирования проекта.

«В рамках заключенного бюджетного соглашения «Нижегородскому водоканалу» доведены все лимиты денежных средств, предусмотренные на 2022 год, в размере 2 млрд 137 млн руб. Генподрядчику выдан аванс в размере 19%. Второй транш ожидается в 2023 году, сумма аванса будет доведена до 3 млрд руб. или 30%», – пояснил Алексей Родионов.

«Безусловно, «Нижегородскому водоканалу» предстоит реализовать масштабный и сложный проект. Нижегородская станция аэрации была построена почти пятьдесят лет назад и очевидно требует модернизации с учетом современных технологий. Станция очень нужна не только Нижнему Новгороду, но и соседнему Бору. В 2023 году постоянная комиссия вернется к этому вопросу, чтобы оценить, насколько работы выполняются в соответствии с графиком», – отметил Герман Карачевский.

Также в ходе заседания постоянная комиссия обсудила организацию на территории города работ по отлову и содержанию безнадзорных животных.

По данным директора МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» Алексея Глазова, на 2022 год для реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев было выделено 3,57 млн руб. Муниципальный контракт заключен с ООО «Зоозащита-НН».

Алексей Глазов пояснил, что работы по отлову и содержанию безнадзорных животных проводятся по принципу «возвратного отлова», то есть животное выпускается в прежнее место обитания за исключением спортивных, лечебных и образовательных учреждений. Во время нахождения в приюте животным при необходимости оказывают ветеринарную помощь, вакцинируют, стерилизуют и ставят на учет путем биркования.

Кроме того, депутаты ознакомились с инициативой о создании экологической тропы «На Левинке».

Председатель попечительского совета реки Левинка, координатор движения «Поможем реке» Елена Колпакова рассказала депутатам, что это будет прогулочный маршрут на прибрежной территории Московского района, специально оборудованный так, чтобы нижегородцы могли познакомиться с экосистемами и отдельными природными объектами, а также с экологическими проблемами реки Левинки.

«Депутаты готовы всецело поддержать данную инициативу. Действительно, шаг за шагом на Левинке появляются новые благоустроенные благодаря общественным активистам и волонтерам места, где приятно проводить время всей семьей», – отметил Герман Карачевский.

Фото: Александр Воложанин