В Нижнем Новгороде внук украл у бабушки телефон и перевёл её 307 тысяч рублей на свою карту

20-летний молодой человек украл у собственной бабушки телефон и перевёл все её деньги себе на карту в Нижнем Новгороде. Дело произошло ещё в феврале, однако недавно суд вынес парню наказание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района.

Так, в конце прошлой зимы молодой человек пришел в гости к своей бабушке и украл у неё смартфон Iphone SE, стоимостью в 40 тысяч рублей. В этот же день нерадивый внук с помощью украденного телефона зашёл в онлайн-приложение банка и перевел деньги со всех счетов бабушки на свою карточку. Сумма переводов составила более 307 тысяч рублей.

Телефон молодой человек возвращать, естественно, не стал и скрылся восвояси. Парень тратил деньги на свои нужды, правда, недолго. Злоумышленника задержала полиция уже через неделю, при себе молодой человек имел наркотики. Как оказалось, ранее парень был уже судим.

- Вина подсудимого в судебном заседании была полностью доказана, - сообщает ведомство.

Молодого человека за грабеж, хранение наркотических средств и хищение денежных средств с банковского счета приговорили к трем годам условно с испытательным сроком на три года.