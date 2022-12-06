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НовостиОбщество6 декабря 2022 13:41

Краснобаковская администрация отменила закупку иномарки за 5,7 млн рублей

Остальные автомобили на сайте госзакупок все же необходимы
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Краснобаковская администрация отменила закупку иномарки за 5,7 млн рублей

Краснобаковская администрация отменила закупку иномарки за 5,7 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Краснобаковского района решила отменить аукцион по закупке автомобиля Hyundai Sonata.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Краснобаковская администрация закупает иномарку в лизинг за 5,7 млн рублей для главы района.

– Обновление автопарка в округе носит плановый характер в связи с предельным износом техники. Все транспортные средства имеют пробег более 300 000 км, год выпуска – 2008 – 2011, – сообщает администрация Краснобаковского района.

В администрации также отметили, что закупка автомобилей, в том числе и отечественных, нужна для экономии. Обновление машин позволяет уменьшить стоимость обслуживания и эксплуатации.

На сайте госзакупок есть другие автомобили, которые все же нужны району. Три легковых такси и автобусы предназначены для муниципального автопарка.