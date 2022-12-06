Краснобаковская администрация отменила закупку иномарки за 5,7 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Краснобаковского района решила отменить аукцион по закупке автомобиля Hyundai Sonata.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Краснобаковская администрация закупает иномарку в лизинг за 5,7 млн рублей для главы района.

– Обновление автопарка в округе носит плановый характер в связи с предельным износом техники. Все транспортные средства имеют пробег более 300 000 км, год выпуска – 2008 – 2011, – сообщает администрация Краснобаковского района.

В администрации также отметили, что закупка автомобилей, в том числе и отечественных, нужна для экономии. Обновление машин позволяет уменьшить стоимость обслуживания и эксплуатации.

На сайте госзакупок есть другие автомобили, которые все же нужны району. Три легковых такси и автобусы предназначены для муниципального автопарка.