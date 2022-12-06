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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 13:15

Нижегородского наркополицейского поймали на сбыте крупной партии «дури»

Возбуждено уголовно дело
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородского наркополицейского поймали на сбыте крупной партии «дури».

Нижегородского наркополицейского поймали на сбыте крупной партии «дури».

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нижнем Новгороде наркополицейского задержали при попытке сбыть крупную партию наркотиков. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Задержанный не был рядовым сотрудником, а являлся заместителем начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 8 УМВД по Нижнему Новгороду. На работе он боролся с наркотиками, а в свободное от службы время сам промышлял торговлей «запрещенки». По версии следствия, 26 ноября он сбыл крупную партию «дури» на территории Сормовского района. Очередную партию наркотиков он пытался сбыть 1 декабря, но был задержан. Сейчас оборотень в погонах находится под стражей.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудник был уволен и «понесет наказание в установленном законом порядке», а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.