Нижегородского наркополицейского поймали на сбыте крупной партии «дури». Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нижнем Новгороде наркополицейского задержали при попытке сбыть крупную партию наркотиков. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Задержанный не был рядовым сотрудником, а являлся заместителем начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 8 УМВД по Нижнему Новгороду. На работе он боролся с наркотиками, а в свободное от службы время сам промышлял торговлей «запрещенки». По версии следствия, 26 ноября он сбыл крупную партию «дури» на территории Сормовского района. Очередную партию наркотиков он пытался сбыть 1 декабря, но был задержан. Сейчас оборотень в погонах находится под стражей.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудник был уволен и «понесет наказание в установленном законом порядке», а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.