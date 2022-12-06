Нижний Новгород может стать «Молодёжной столицей России»

Комиссия оценила город на «молодёжность» ФОТО: скрин видео в телеграм-канале «Нижний 800»

Нижний Новгород еще раз оценили на «молодёжность». Комиссии представили знаменитые нижегородские пакгаузы на Стрелке, зимний парк «Швейцария», инсталляцию в нижегородском мультимедиа-арт-пространстве и многое другое.

– Наша команда достойно представила Нижний Новгород и, кажется, не оставила возможности выбрать другого кандидата, – сообщается в телеграм-канале «Нижний 800».

Открытое голосование за звание «Молодёжной столицы России» проходит до 10 декабря 2022 года.

Напомним, звание «Молодежной столицы России» будет присвоено одному из семи городов-финалистов по результатам народного голосования. Победивший город сможет реализовывать проекты, входящие в экосистему Росмолодежи. Также он будет включен в программу комплексного развития молодежной политики и получит поддержку от Росмолодежи. А по авторской медиастратегии сможет развивать город в течение 2023 года.

Поддержать Нижний Новгород можно проголосовав.

Рассказываем как это сделать быстро и удобно:

– Переходите на сайт dom.fadm.gov.ru;

– Внизу страницы вы найдете блок «Народное голосование за статус «Молодёжная столица России – 2023»;

– Выберите вкладку «Нижний Новгород»;

– Нажмите «Проголосовать»;

– Сайт перенаправит вас на страницу murosmol.ru и попросит войти в систему АИС. Это является обязательным условием голосования. Необходимо ввести данные или зарегистрироваться.

Самый быстрый способ регистрации – через портал Госуслуги. Также можно пройти регистрацию через сайт Добро.ру или социальную сеть ВКонтакте.