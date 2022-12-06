Первый межнациональный семейный фестиваль здорового образа жизни «Дружный Нижний» прошел в Нижнем Новгороде

Первый межнациональный семейный фестиваль здорового образа жизни «Дружный Нижний» прошел в ФОКе «Северная звезда» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики.

По словам директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артура Штояна идея фестиваля появилась на заседании рабочей группы по межнациональным отношениям в рамках деятельности Межконфессионального консультативного совета под председательством главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. «Под брендом «Дружный Нижний» мы объединяем представителей всех конфессий, национальностей, общин и диаспор, проживающих в Нижнем Новгороде. Совместное времяпрепровождение семей с детьми в такой атмосфере – отличный пример межнационального диалога, дружбы, мира, согласия», - сказал Артур Штоян.

Более 100 представителей восьми национальностей: армяне, езиды, азербайджанцы, таджики, русские, узбеки, украинцы, белорусы состязались в волейболе, шахматах, шашках, дартсе и семейной эстафете.

«И дети, и студенты, и взрослые - все мы участвуем в этом полезном и нужном мероприятии. Это отличная возможность узнать друг друга лучше, познакомиться с культурами друг друга поближе», - сказал председатель Нижегородского сообщества поддержки выходцев из республики Узбекистан Анвар Балтаев.

Как рассказал исполнительный директор Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области Тимур Шарафутдинов, в фестивале приняли участие более 20 татар. «Здесь мы одна большая нижегородская многонациональная семья. Я поиграл в волейбол, в который последний раз играл, наверное, еще в школе - 20 лет назад», - сказал он.

«Родителям необходимо своим примером показывать, как нужно дружить, как нужно общаться с представителями разных национальностей. И такие мероприятия – прекрасная возможность такого семейного времяпрепровождения. Ведь дружба народов – и есть сила государственности», - отметила заместитель председателя армянской общины Нижнего Новгорода Каринэ Кочарян.

«Я приятно удивлен, что так много молодежи принимает участие в фестивале, а не сидит в телефонах. Это, по сути, уникальное мероприятие. Ведь в каждой команде объединились представители восьми национальностей. Надеюсь, фестиваль станет традиционным и будет проходить как минимум несколько раз в год», - отметил руководитель национально-культурной автономии езидов Нижнего Новгорода Владимир Смоян.

«В рамках работы межконфессионального консультативного совета мы разрабатываем огромное количество мероприятий, объединяющих представителей разных национальностей. Например, летом прошла ярмарка национальных культур. Весной – межнациональный субботник, а осенью – межнациональный фестиваль сказок. И у нас еще множество идей», - рассказал председатель местной национально-культурной автономии азербайджанцев города Нижнего Новгорода Магамед Ахмедов.

Справка

Рабочая группа по межнациональным отношениям в рамках деятельности Межконфессионального консультативного совета при администрации Нижнего Новгорода была образована в 2014 году для поддержания межнационального и межконфессионального согласия и предупреждения возникновения межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов в Нижнем Новгороде. В состав рабочей группы входят представители администрации, правоохранительных органов и национально-культурных организаций Нижнего Новгорода.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода