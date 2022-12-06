Сведения о собственнике в выписке из ЕГРН будут недоступны третьим лицам с 1 марта 2023 года

Росреестр ответил на вопросы нижегородцев о «дачной», «гаражно» и «лесной» амнистии. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Сведения о собственнике в выписке из Единого государственного реестра недвижимости будут недоступны третьим лицам с 1 марта 2023 года. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре.

– Сегодня перед сделкой третье лицо может легко получить эту выписку, чтобы узнать, кто собственник квартиры. Однако в 2023 году эту информацию можно будет узнать только после того, как собственник подаст заявление и разрешит отдать свои персональные данные третьим лицам. В данном случае к персональным данным относятся фамилия, имя и отчество, – объяснила и.о. директора Кадастровой палаты по Нижегородской области Марина Баландина. – Если соответствующее решение отсутствует, то получить выписку из ЕГРН с указанием этих данных будет уже нельзя.

Данное ограничение обусловлено защитой граждан и их имущества. В первую очередь, речь идет о том, чтобы уберечь от чёрных риелторов одиноких пенсионеров и людей преклонного возраста. По словам Марины Баландиной, процесс получения подобных сведений не касается юридических лиц, которые являются собственниками недвижимости.

– О юридических лицах сведения предоставляются в полном объеме, – уточнила и.о. директора региональной Кадастровой палаты.