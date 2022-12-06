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НовостиОбщество6 декабря 2022 11:35

Нижегородские школы должны самостоятельно усилить пропускной режим

Такие рекомендации регулярно отправляет Министерство образования региона
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородские школы должны самостоятельно усилить пропускной режим

Нижегородские школы должны самостоятельно усилить пропускной режим

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские школы обязаны самостоятельно усилить пропускной режим. Минобрнауки Нижегородской области регулярно направляет образовательным организациям рекомендации с целью усиления мер безопасности, не исключая контроль пропускного режима в школах.

– В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 каждая образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся, – сообщает Министерство образования и науки Нижегородской области.

Основываясь на положении пропускного режима школы, ответственный сотрудник контролирует пропуск работников, учащихся и их родителей, посетителей, а также въезд транспортных средств на территорию организации.

У каждой школы действует свое положение о пропускном режиме.