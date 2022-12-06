Нижегородские школы должны самостоятельно усилить пропускной режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские школы обязаны самостоятельно усилить пропускной режим. Минобрнауки Нижегородской области регулярно направляет образовательным организациям рекомендации с целью усиления мер безопасности, не исключая контроль пропускного режима в школах.

– В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 каждая образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся, – сообщает Министерство образования и науки Нижегородской области.

Основываясь на положении пропускного режима школы, ответственный сотрудник контролирует пропуск работников, учащихся и их родителей, посетителей, а также въезд транспортных средств на территорию организации.

У каждой школы действует свое положение о пропускном режиме.