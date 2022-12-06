Игорь Маковский: своевременное обеспечение заявок по технологическому присоединению способствует социально-экономическому развитию регионов

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на совещании обсудил выполнение плана мероприятий по обеспечению заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Напомним, с июля 2022 года изменилось законодательство в части техприсоединения. Компания «Россети Центр» предоставила возможность всем желающим задать любые вопросы по данному направлению руководству филиалов Обществ, организовав «Дни клиента». Директора филиалов еженедельно лично консультируют всех обратившихся вопросам взаимодействиям с компанией, в частности, по вопросам присоединения к сетям.

Руководитель энергокомпаний отметил, что День клиента уже стал важным инструментом, который дает возможность улучшить обслуживание потребителей, выработать универсальные способы решения задач по данному направлению, при этом рассмотрев каждый случай индивидуально.

«В регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» живет значительная часть населения нашей страны, сконцентрировано большое количество промышленных и инфраструктурных объектов. Мы обязаны обеспечить потребителям надежное электроснабжение, а также своевременное присоединение к нашим сетям для повышения качества жизни граждан и поддержки темпов социально-экономического развития регионов», – подчеркнул Игорь Маковский.