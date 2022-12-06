Пять домов отреставрируют в квартале церкви Трёх Святителей в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал «Сохранение. Развитие. АСИРИС»

Квартал церкви Трёх Святителей в Нижнем Новгороде преобразится в 2023 году. О том, как это планируют сделать, сообщает в телеграм-канале Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды региона.

Агентство планирует отреставрировать пять домов в квартале церкви Трёх Святителей. Это дом №3 по улице Славянской и дома №18, №30, №38, №40 по улице Короленко.

Разработка проектно-сметной документации по сохранению данных ОКН закончится весной 2023 года. После этого начнутся реставрационные работы.

Кроме того, в 2023 году волонтеры «Том Сойер Феста» планируют провести ремонт заднего фасада и глухой противопожарной стены дома №17 по улице Короленко. Также в планы входит восстановление брандмауэрной стены между домами №20а и №22 по улице Новой.

Напомним, главный дом усадьбы Гусевых по улице Славянской отреставрировали в Нижнем Новгороде. До этого дом №4, построенный в 1907 году, был признан аварийным, подлежал сносу и расселению до возрождения.