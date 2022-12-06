В Мининском университете пройдет фестиваль народов мира

Межвузовский фестиваль народов мира "Атмосфера" состоится 8 декабря в Точке кипения Мининского университета. Начало в 15 часов. Все студенты вузов Нижнего Новгорода и области в возрасте от 18 до 25 лет вне зависимости от направления обучения, приглашаются принять участие в этом фестивале. Среди тех, кто уже прошел регистрацию для участия - молодые люди из Египта, Индии, Колумбии, Перу, Туркменистана, Узбекистана, Эквадора и других стран.

“В Мининском университете учатся студенты из 30 стран мира. И мы уделяем большое внимание их социализации в межкультурном пространстве нашей страны. Фестиваль “Атмосфера”, который мы проводим ежегодно, за исключением времен пандемии, позволяет ребятам в дружественной обстановке поделиться своими традициями и узнать об обычаях других, рассказать о себе и завести новые знакомства по интересам”, - отметил ректор Виктор Сдобняков.

Во время фестиваля будут работать 5 тематических площадок, отражающих национальные колориты разных стран. Также пройдут мастер-классы по урало-сибирской росписи, по китайской иероглифике и кулинарные - по изготовлению мантов, узбекского плова и окрошки.

Участники фестиваля смогут увидеть экспозицию национальных костюмов, узнают, как встретить Новый год по-китайски, а также примут участие в танцевальном мастер-классе. Завершится большой фестиваль праздничным гала-концертом.

Чтобы принять участие в фестивале, необходимо пройти регистрацию. Участники должны иметь при себе QR-код сертификата, подтверждающего факт вакцинации против коронавирусной инфекции или результаты ПЦР-тестирования, срок которого не больше 48 часов с момента забора пробы.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина