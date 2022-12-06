Олимпиада по 1С прошла в Мининском университете

Студенты факультета информационных технологий Мининского университета, а также студенты РАНХиГС и Губернского колледжа приняли участие в олимпиаде по 1С, которая прошла в декабре на базе Мининского университета. Компания “Азбука-Софт”, занимающаяся автоматизацией бизнеса с помощью продуктов 1С, впервые стала партнером олимпиады.

“Мы стремимся к тому, чтобы Мининский был открытой площадкой коммуникации школьников, студентов колледжей и вузов с нижегородскими работодателями. Уже на этапе обучения многие наши студенты начинают выстраивать карьерную траекторию. Наша задача дать им возможность выбора, рассказать о всех вариантах стажировки и трудоустройства”, - пояснил ректор Виктор Сдобняков.

Около 2 часов студенты выполняли задания олимпиады - по условию задания создавали конфигурацию в 1С, выполняли печатную форму и отчет.

“С помощью олимпиады я проверила уровень своих знаний разработки решений на платформе «1С: Предприятие». Благодаря преподавателям Мининского университета я приобрела нужные навыки, которые помогли мне решить поставленные задачи. Два года подряд я проходила практику в IT-компаниях, которые занимаются разработкой решений на платформе 1С. Я довольна своим результатом, но никогда не стоит останавливать на достигнутом”, - поделилась впечатлениями призер олимпиады, студентка факультета информационных технологий Мининского университета Ксения Мирошкина.

Марина Шиганова, руководитель студентов РАНХиГС, считает, что мероприятия, которые проводятся совместно для студентов из разных учебных заведений, интересны и развивают партнерские связи.

“Ребята с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях, соревнуясь с другими студентами, у них повышается мотивация к обучению”, - ссказала она.

Кроме того, для участников олимпиады студенты и преподаватели Мининского университета провели экскурсию по Технопарку, рассказали им об особенностях поступления в вуз и, в частности, на факультет информационных технологий.

В олимпиаде приняли участие более 40 студентов нижегородских колледжей

Призовые места в олимпиаде распределились следующим образом: победителем стал Владислав Яров (НГПУ им.К.Минина, группа ИСТ-19), второе место разделили студенты Ксения Мирошкина (НГПУ им.К.Минина, группа ИСТ-19) и Максим Селезнев (НГПУ им.К.Минина, группа ИСТ-19). Третье место заняли Семен Кутырев (НИУ РАНХиГС), Анжелика Таран (Нижегородский Губернский колледж) и Александр Гераськин (НГПУ им.К.Минина, группа ИСТ-19).

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина