Новогодние программы в нижегородских учреждениях культуры начнутся 14 декабря Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новогодние программы в нижегородских театрах, музеях и планетарии начнутся 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент культуры.

Для детей школьного возраста будут подготовлены интерактивный спектакль и танцы под новогодние хиты в Центре культуры и кино «Зарница»; новогодняя сказка с участием символа наступающего 2023 года в театре «Преображение»; детективный спектакль и интерактивная сказка в театре «Комедия»; представление в театре «Вера»; новогодний спектакль (от 3 до 10 лет) с символом наступающего года – Кроликом от Музейно-выставочного центра «Микула»; театрализованная программа «Полет в Зазеркалье» (для детей от 3 до 10 лет) в ОДЦ «Надежда» и в кинотеатре «Буревестник».

Для самых маленьких нижегородцев также пройдут праздничные мероприятия. Так, в музейно-выставочном центре «Микула» пройдет иммерсивный бэби-спектакль «Кроличья нора». Это пространство для малышей (от 8 месяцев до 3 лет). В ОДЦ «Молодежный» представят новогоднюю театрализованную программу «Проделки вороны и лисы» для детей 3-6 лет.

Особенные мероприятия подготовил Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко. Для всех желающих пройдет космическая сказка от Деда Мороза «Приключения Хрумки в зимнем лесу» и мастер-класс «Космическая елочная игрушка». Музыкальная сказка «Новогодний маскарад» будет показана для детей и взрослых. Кроме того, предусмотрены две образовательные программы: «Звезды в Новогоднюю ночь» и «Новый год на Земле и в космосе». Также запланирована новогодняя экскурсия по планетарию.

Кроме того, есть и другие мероприятия для детей и взрослых.

Театр «Комедия» подготовит новогоднюю комедию на большой сцене «Дуры мы, дуры!» (16+). Театр музыкальной комедии имени В.Т. Степанова покажет концертную программу «С Новым годом!» в ДК ГАЗ и в ДК «Красное Сормово». А также концерт «Новый год настаёт!» в Кремлевском концертном зале. В Музейно-выставочном центре «Микула» откроется выставка «Новый год в СССР». В Музее-квартире А.М. Горького состоится литературно-музыкальная феерия и спектакль «Щелкунчик». На разноцветный вояж по Музею детства А.М. Горького «Домик Каширина» с мастер-классом и сюрпризом приглашает «Домик Каширина». В ДК имени С. Орджоникидзе состоится театрализованное представление «Новогодние приключения Вити и Маши».

Билеты на праздничные мероприятия можно приобрести в кассах театров или на сайтах учреждений культуры.