Игорь Маковский: в вопросах снижения уровня потерь электроэнергии мы достигли плановых показателей

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел целевое совещание с директорами филиалов и профильными заместителями, где подвел итоги выполнения за 2022 год одной из стратегической целей Обществ – снижения уровня потерь электроэнергии.

Руководитель энергокомпаний подчеркнул, что прогнозируемый уровень потерь электроэнергии в сетях 0,4-10 кВ по обоим Обществам к концу года составит 14,4%, то есть на 3,8 пункта ниже 2018 года, когда и была поставлена стратегическая цель по потерям. В денежном выражении – это экономия около 1,7 млрд рублей в год.

Напомним, «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках выполнения задачи по снижению потерь активно внедряют инновационные инструменты автоматизации и аналитики отечественной разработки, а также проводят организационные изменения. В этом году был открыт Центр управления учетом, задачами которого являются анализ данных, разработка и выдача заданий, контроль их исполнения, а также оценка эффективности работ по снижению потерь.

«Благодаря внедрению новейших инструментов и организационным изменениям мы уже сегодня экономим 5,6% от общих годовых затрат на потери. Как результат бережливого подхода к издержкам – мы сохранили положительную динамику наших основных показателей и продолжаем поддерживать на плановом уровне вектор развития компании, несмотря на вызовы современности», – подчеркнул Игорь Маковский.