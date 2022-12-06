Свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 6 декабря. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Электроэнергию отключат частично двух районах Нижнего Новгорода 6 декабря. Отключения запланированы в Автозаводском и Канавинском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

На Автозаводе без света останутся жильцы домов №7, 7/3, 9 и 11 по улице Дьяконова. Электроэнергии по этим адресам не будет с 9 до 12 часов.

В Канавинском районе на Мещере свет отключат в домах №14 и 14а по улице Пролетарской. Света не будет с 13 до 16 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.