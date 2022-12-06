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НовостиОбщество6 декабря 2022 6:08

Свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 6 декабря

Отключения запланированы на Автозаводе и на Мещере
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 6 декабря.

Свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 6 декабря.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Электроэнергию отключат частично двух районах Нижнего Новгорода 6 декабря. Отключения запланированы в Автозаводском и Канавинском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

На Автозаводе без света останутся жильцы домов №7, 7/3, 9 и 11 по улице Дьяконова. Электроэнергии по этим адресам не будет с 9 до 12 часов.

В Канавинском районе на Мещере свет отключат в домах №14 и 14а по улице Пролетарской. Света не будет с 13 до 16 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.