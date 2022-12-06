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НовостиНедвижимость6 декабря 2022 5:56

Самый дорогой коттедж в Нижнем Новгороде продается за 120 млн рублей

Элитный дом находится в деревне Кузнечиха
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
В доме 4 спальни.

В доме 4 спальни.

Фото: Авито.

Самый дорогой коттедж продается в Нижнем Новгороде за 120 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».

Элитный двухэтажный дом площадью 1500 квадратных метров расположен в деревне Кузнечиха – на границе частного сектора и нового микрорайона. Он был построен в 2017 году, и при его возведении использовались только самые лучшие материалы, а фундамент сделан такой, что на нем можно было бы строить многоэтажный дом.

На первом этаже расположена просторная кухня-столовая, гостиная, спа-зона с джакузи и гардероб. На втором этаже разместились 4 спальни и столько же санузлов, а также гардеробная. В цокольном этаже находится хозяйственная комната, кинотеатр, гараж и собственная котельная.

К дому прилагается земельный участок 32,5 сотки с посадками и небольшим прудом.