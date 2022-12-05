Мужчина избил бывшую девушку на улице Нижнего Новгорода ФОТО: скрин видео в телеграм-канале «Нижний№1»

Мужчина избивал свою бывшую девушку на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают читатели телеграм-канала «Нижний№1».

Со слов очевидцев, происшествие случилось поздним вечером 3 декабря рядом с остановкой «Улица Заярская». Предположительно, мужчина ранее состоял в отношениях с этой девушкой. Читатели телеграм-канала считают, что молодые люди были пьяны.

Что именно послужило причиной жестокого обращения, неизвестно. Но мужчина пинал девушку ногами по лицу, из-за чего у него даже слетела обувь. После сильных и неоднократных ударов мужчина оставил спутницу на тротуаре.

В этот момент мимо проходила компания молодых людей. Они подошли к девушке, чтобы узнать, все ли с ней в порядке. Избивший ее мужчина в это время убегал через дорогу на красный сигнал светофора.

Девушка плакала. Отказавшись идти в полицию, она уехала на такси, которое ей вызвали молодые люди.