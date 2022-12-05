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НовостиОбщество5 декабря 2022 17:59

Нижегородцы могут записаться к врачу через портал Госуслуг

Теперь записаться на прием можно в четыре клика
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Необходимость записи к врачу при личном посещении поликлиники практически пропадет

Необходимость записи к врачу при личном посещении поликлиники практически пропадет

Фото: Ксения Высотина

Нижегородцы могут записаться на прием к врачу, воспользовавшись федеральным порталом Госуслуг.

– С использованием нового архитектурного решения записаться можно в четыре клика. Также можно воспользоваться другими каналами записи - через региональный портал, через колл-центр поликлиники и единый телефон поддержки 122, – сообщает в своем телеграм-канале министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В планах на ближайшее время реализовать задачу полного перевода системы записи на дистанционные форматы – через телефон или порталы. Тогда необходимость записи к врачу при личном посещении поликлиники практически пропадет.

Стоит отметить, что в этом году добились того, что 60% времени первичного приема врачей доступны для записи граждан. 40% времени распределяет сам врач для повторного приема пациентов.