Нижегородцы могут записаться к врачу через портал Госуслуг

Необходимость записи к врачу при личном посещении поликлиники практически пропадет Фото: Ксения Высотина

Нижегородцы могут записаться на прием к врачу, воспользовавшись федеральным порталом Госуслуг.

– С использованием нового архитектурного решения записаться можно в четыре клика. Также можно воспользоваться другими каналами записи - через региональный портал, через колл-центр поликлиники и единый телефон поддержки 122, – сообщает в своем телеграм-канале министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В планах на ближайшее время реализовать задачу полного перевода системы записи на дистанционные форматы – через телефон или порталы. Тогда необходимость записи к врачу при личном посещении поликлиники практически пропадет.

Стоит отметить, что в этом году добились того, что 60% времени первичного приема врачей доступны для записи граждан. 40% времени распределяет сам врач для повторного приема пациентов.