63 квартиры приобрели в Нижнем Новгороде под расселение аварийного фонда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

63 квартиры приобрели в Нижнем Новгороде за 9 месяцев. Жилые помещения закупили для переселения граждан из аварийного фонда.

– По приобретенным на первичном рынке жилым помещениям средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади составила 123 тысячи рублей, – сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

На данный момент жилые помещения осматривают и принимают по заключенным муниципальным контрактам.

Кроме того, еще 91 квартиру планирует закупить Нижегородское жилищное агентство до конца 2022 года.

По словам депутата городской Думы Николая Чернышова, нужно стремиться к тому, чтобы людей из аварийного фонда переселяли в тот же район, где они сейчас проживают.