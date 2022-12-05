Выручка нижегородских муниципальных предприятий составила 890 млн рублей за 9 месяцев 2022 года Фото: Даниил ОПАРИН

Выручка муниципальных предприятий Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2022 года составила 890 млн рублей. Результаты финансово-экономической деятельности предприятий обсудили депутаты городской Думы 5 декабря.

По словам директора департамента экономического развития администрации города Марины Антиповой, доход муниципальных предприятий за 9 месяцев вырос на 1,4% по сравнению с таким же периодом 2021 года.

Кроме того, объем кредиторской задолженности предприятий был равен 430,4 млн рублей. За 9 месяцев 2022 года он снизился на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Председатель постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству Сергей Пляскин считает, что муниципальным предприятиям нужна поддержка. И при ее разработке стоит уделить первостепенное внимание развитию отраслей экономики Нижнего Новгорода, связанных с информационными технологиями.