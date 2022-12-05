Предложение о налоговых вычетах благотворителям поступило в нижегородское Заксобрание

Размер вычета может составить до 80% от стоимости пожертвований Фото: Даниил ОПАРИН

Предложение о вводе инвестиционных налоговых вычетов для компаний, которые оказывают благотворительную поддержку образовательным организациям и учреждениям культуры, поступило на рассмотрение в нижегородское Заксобрание от фракции «Единая Россия». Об этом сообщает «Ъ – Приволжье» со ссылкой на парламент Нижегородской области.

Федеральное законодательство позволяет регионам самостоятельно устанавливать размер налогового вычета для таких компаний – благотворителей. Об этом было сказано в пояснительной записке к проекту.

Таким образом, размер вычета может составлять до 80% от суммы пожертвования при условии, что стоимость безвозмездно переданного имущества составит от 15 млн рублей до 25 млн рублей. Налоговый вычет составит 70%, если стоимость пожертвования составит от 7 млн рублей до 15 млн рублей. Если пожертвование будет до 7 млн рублей, то вычет будет равен 60%.

Также в предложение входит пункт об установке налогового вычета для тех компаний, которые помогают материально и финансово учебным организациям. Кроме этого, есть предложение о вводе инвестиционных налоговых вычетов для компаний, которые оказывают благотворительную поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры, а также некоммерческим фондам и организациям.

Стоит отметить, что принятие данного закона не увеличит расходов бюджета Нижегородской области в 2023 году.