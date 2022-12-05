Приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда обсудили депутаты городской Думы

5 декабря 2022 года на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре депутаты городской Думы Нижнего Новгорода обсудили итоги работы Муниципального казенного учреждения «Нижегородское жилищное агентство» в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» за 9 месяцев 2022 года.

За период с 1 января по 1 октября 2022 года учреждением было проведено 28 электронных аукционов для закупки квартир на первичном рынке жилья (путем участия в долевом строительстве). По результатам проведения аукционов заключено 28 муниципальных контрактов на поставку 63 жилых помещений.

По приобретенным на первичном рынке жилым помещениям средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади составила 123 тыс. рублей. Жилые помещения на вторичном рынке по состоянию на 1 октября 2022 года не приобретались.

Учреждением совместно с администрациями районов активно ведется работа по осуществлению осмотров и приемке жилых помещений по заключенным муниципальным контрактам.

Кроме того, для приобретения квартир для расселения домов, попадающих в зону строительства метрополитена в районе пл. Сенная, учреждением заключено три муниципальных контракта. Все вышеуказанные контракты оплачены в полном объеме.

До конца года Нижегородским жилищным агентством планируется проведение 76 аукционов, из них: 68 аукционов для закупки 68 квартир на вторичном рынке, 8 аукционов для закупки 23 квартир на первичном рынке.

Как отметил в ходе обсуждения депутат городской Думы Николай Чернышов, необходимо стремиться к тому, чтобы людей из аварийного жилищного фонда переселяли в тот район, где они в настоящее время проживают.

Председатель постоянной комиссии Михаил Иванов отметил, что потребность в закупке квартир на вторичном рынке жилья диктует необходимость в проведении специальных семинаров для риэлтерских компаний по участию в торгах. По его словам, это будет способствовать развитию конкуренции.

Фото: gordumannov.ru