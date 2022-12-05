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НовостиОбщество5 декабря 2022 14:04

Приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда обсудили депутаты городской Думы

За 9 месяцев 2022 года было проведено 28 электронных аукционов для закупки квартир на первичном рынке жилья
Приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда обсудили депутаты городской Думы

Приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда обсудили депутаты городской Думы

5 декабря 2022 года на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре депутаты городской Думы Нижнего Новгорода обсудили итоги работы Муниципального казенного учреждения «Нижегородское жилищное агентство» в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» за 9 месяцев 2022 года.

За период с 1 января по 1 октября 2022 года учреждением было проведено 28 электронных аукционов для закупки квартир на первичном рынке жилья (путем участия в долевом строительстве). По результатам проведения аукционов заключено 28 муниципальных контрактов на поставку 63 жилых помещений.

По приобретенным на первичном рынке жилым помещениям средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади составила 123 тыс. рублей. Жилые помещения на вторичном рынке по состоянию на 1 октября 2022 года не приобретались.

Учреждением совместно с администрациями районов активно ведется работа по осуществлению осмотров и приемке жилых помещений по заключенным муниципальным контрактам.

Кроме того, для приобретения квартир для расселения домов, попадающих в зону строительства метрополитена в районе пл. Сенная, учреждением заключено три муниципальных контракта. Все вышеуказанные контракты оплачены в полном объеме.

До конца года Нижегородским жилищным агентством планируется проведение 76 аукционов, из них: 68 аукционов для закупки 68 квартир на вторичном рынке, 8 аукционов для закупки 23 квартир на первичном рынке.

Как отметил в ходе обсуждения депутат городской Думы Николай Чернышов, необходимо стремиться к тому, чтобы людей из аварийного жилищного фонда переселяли в тот район, где они в настоящее время проживают.

Председатель постоянной комиссии Михаил Иванов отметил, что потребность в закупке квартир на вторичном рынке жилья диктует необходимость в проведении специальных семинаров для риэлтерских компаний по участию в торгах. По его словам, это будет способствовать развитию конкуренции.

Фото: gordumannov.ru