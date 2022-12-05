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НовостиПолитика5 декабря 2022 13:24

Погибший в СВО нижегородец Михаил Раку посмертно награжден Орденом мужества

Награду вручили его матери
Валерия МУРОМЦЕВА
Погибший в СВО нижегородец Михаил Раку посмертно награжден Орденом мужества.

Погибший в СВО нижегородец Михаил Раку посмертно награжден Орденом мужества.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нижегородский военнослужащий Михаил Раку, погибший в ходе специальной военной операции, награжден Орденом мужества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Указ о награждении бойца «за героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга», подписал президент России. Награду вручили матери погибшего солдата Ирине.

- Вы воспитали настоящего защитника Отечества, который остался верен воинскому долгу и отдал самое дорогое – свою жизнь. Примите искренние слова благодарности и соболезнования, - сказал первый заместитель главы Московского района Олег Сокуров, вручая матери орден.