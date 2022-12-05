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НовостиОбщество5 декабря 2022 11:44

Движение на участке улицы Большая Печерская перекроют в Нижнем Новгороде 9 декабря

Это связано с продлением Автозаводской линии метро
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Движение на участке улицы Большая Печерская перекроют в Нижнем Новгороде 9 декабря ФОТО: телеграм-канал «МетроНН»

Движение на участке улицы Большая Печерская перекроют в Нижнем Новгороде 9 декабря ФОТО: телеграм-канал «МетроНН»

Движение временно перекроют на участке улицы Большая Печерская в Нижнем Новгороде 9 декабря. Об этом сообщается в постановлении на сайте городской администрации.

Проезд будет закрыт от площади Сенной до улицы Ковровской с 00.01 до 05.00 9 декабря 2022 года. Этот участок можно будет объехать по прилегающим улицам. Временные ограничения связаны с проведением строительных работ по продлению Автозаводской линии метрополитена.

Администрация города постановила ГК «Моспроект-3» обеспечить проезд спецслужбам и транспорту, обслуживающему предприятия и организации, которые находятся в зоне стройки. Также должны быть установлены временные дорожные знаки и информационные аншлаги.