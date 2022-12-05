Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем волонтера 5 декабря

Губернатор отметил важность добровольческого движения в жизни региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем волонтера, который отмечают в России сегодня, 5 декабря. Губернатор отметил важность добровольческого движения в жизни региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глеб Никитин рассказал, что волонтеры очень помогли в период пандемии, а после поддержали вынужденных переселенцев. Кроме того, огромная роль добровольческого движения проявляется в заботе о ветеранах и сохранении исторической памяти.

– Именно добровольцы создают своим трудом мостик между поколениями. Такие качества волонтеров, как милосердие, патриотизм, стремление сделать мир лучше, будут востребованы всегда, – отметил Глеб Никитин.

Стоит отметить, что волонтеры помогли в период празднования 800-летия Нижнего Новгорода. А в этом году добровольцы проявили себя в борьбе с лесными пожарами.

– Спасибо всем, кто сегодня продолжает эту работу, приходит на помощь людям, заботится о своей малой родине! – добавил Глеб Никитин.