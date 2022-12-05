Юрий Шалабаев обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Бенин в РФ возможные направления сотрудничества

Акамби Андрэ Окунлола-Биау получил высшее образование в одном из российских вузов

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Бенин в Российской Федерации господином Акамби Андрэ Окунлола-Биау. Они обсудили вопросы будущего сотрудничества между странами и городами.

«Сейчас у Нижнего Новгорода 20 городов-побратимов и пять городов-партнеров. На африканском континенте у нас побратимов пока нет, и господин Посол выразил искреннюю заинтересованность в установлении взаимодействия между Нижним Новгородом и одним из городов Бенина. Мы, конечно, уделяем особое внимание международному сотрудничеству на уровне городов в рамках образования, искусства, физической культуры, экономики и бизнеса. Договорились о том, что продолжим контакты. Господин Посол свяжется с мэрами городов Бенина, и мы обсудим детали совместной работы», - отметил Юрий Шалабаев.

Посол Республики Бенин рассказал, что получил высшее образование в одном из российских вузов. «Моя задача - это укрепление отношений между нашими странами. Я много слышал о Нижнем Новгороде и хотел бы, чтобы наши города с ним сотрудничали. В этот свой визит я посетил нижегородскую сельхозакадемию и выставку московского фотографа Лилии Болдыревой «Лица Бенина» в Высшей школе экономики. И ставку в нашем сотрудничестве делаю именно на области образования и искусства», - добавил господин Акамби Андрэ Окунлола-Биау.

Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов сообщил, что сейчас сотрудничество с Африкой - одно из приоритетных направлений внешней политики. «Хотелось бы, чтобы наша совместная работа была наполнено конкретными делами. В Нижнем Новгороде обучаются более 5 000 иностранных студентов, многие из стран африканского континента. Ждем студентов из Бенина», - сказал он.