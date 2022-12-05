Глеб Никитин и Дмитрий Григоренко посетили в Нижнем Новгороде первую региональную лабораторию пользовательского тестирования

На данный момент тестируется запись к врачу ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и вице-премьер Правительства России Дмитрий Григоренко посетили первую региональную лабораторию пользовательского тестирования. Она открыта в Нижнем Новгороде на базе КУПНО.

Здесь через реакцию людей проверяют, насколько «Госуслуги», сервисы и их функции удобны и понятны людям, – сообщает в своем телеграм-канале Глеб Никитин.

Лаборатория оснащена оборудованием, позволяющим считать эмоции и отношение человека к сервисам, а также систематизировать результаты.

На данный момент тестируется запись к врачу. Глеб Никитин отметил, что итоги теста выявят проблемы, которые следует доработать. Кроме того, так можно проверить и недостатки в системе здравоохранения.

– Поблагодарил Дмитрия Юрьевича за поддержку и доверие к тому, что делаем в нашем регионе! – добавил губернатор Нижегородской области.