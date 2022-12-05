Мороз -13 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 5 декабря. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Морозная погода сохранится в Нижнем Новгороде в первый рабочий день 5 декабря. Согласно сервису «Яндекс. Погода», температура воздуха не превысит -13 градусов.

С наступлением календарной зимы в регион пришли аномальные холода. По данным синоптиков, температура воздуха сейчас ниже нормы на 5-8 градусов.

В понедельник ожидается солнечная ясная погода, ветер южный и юго-западный 3,5 метра в секунду. Однако для прогулок несколько холодновато, поскольку эти -13 ощущаются как -21. К вечеру небо затянет облаками, но осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что морозная погода в Нижегородской области сохранится как минимум до середины недели.