Мороз -13 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 5 декабря.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Морозная погода сохранится в Нижнем Новгороде в первый рабочий день 5 декабря. Согласно сервису «Яндекс. Погода», температура воздуха не превысит -13 градусов.
С наступлением календарной зимы в регион пришли аномальные холода. По данным синоптиков, температура воздуха сейчас ниже нормы на 5-8 градусов.
В понедельник ожидается солнечная ясная погода, ветер южный и юго-западный 3,5 метра в секунду. Однако для прогулок несколько холодновато, поскольку эти -13 ощущаются как -21. К вечеру небо затянет облаками, но осадков не ожидается.
Ранее сообщалось, что морозная погода в Нижегородской области сохранится как минимум до середины недели.