Гололед и изморозь сохранятся в Нижегородской области с 5 по 7 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гололед и изморозь сохранятся по Нижнему Новгороду и Нижегородской области с 5 по 7 декабря. Об этом предупреждает в пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

По данным управления, из-за неблагоприятных погодных явлений могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с обрывом ЛЭП и линий связи. Также необходимо предусмотреть возможное ограничение перелетов, образование пробок на трассах и возникновение ДТП.

Стоит отметить, что из-за гололеда возрастает опасность травматизма в связи с падениями на льду. Поэтому необходимо соблюдать осторожность при передвижении.

– Гололед это отложение льда на любых открытых поверхностях, в том числе на деревьях, проводах. Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили, – рекомендует ГУ МЧС России по Нижегородской области.