Два дома останутся без света в Московском районе 5 декабря. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Электричество отключат в двух домах Московского района Нижнего Новгорода 5 декабря. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

По информации ведомства, электроснабжение будет прервано в домах №25 и 27 по улице Красных Зорь. Света не будет до самого вечера, так что жильцам лучше зарядить гаджеты заранее. Планируемое время включения – 17.00.

Отключение носит плановый характер и связано с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.