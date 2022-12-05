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НовостиОбщество5 декабря 2022 6:02

Два дома останутся без света в Московском районе 5 декабря

Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Два дома останутся без света в Московском районе 5 декабря.

Два дома останутся без света в Московском районе 5 декабря.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Электричество отключат в двух домах Московского района Нижнего Новгорода 5 декабря. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

По информации ведомства, электроснабжение будет прервано в домах №25 и 27 по улице Красных Зорь. Света не будет до самого вечера, так что жильцам лучше зарядить гаджеты заранее. Планируемое время включения – 17.00.

Отключение носит плановый характер и связано с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.