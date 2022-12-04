В Нижегородской области открылись 4 новых пункта работы с потребителями электроэнергии. Фото: ПАО «Россети Центр и Приволжье»

4 новых пункта работы с потребителями электроэнергии открылись в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Россети Центр и Приволжье».

В настоящее время дополнительные пункты работы с потребителями появились в Арзамасском, Павловском и Сеченовском районах. Здесь нижегородцы могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения, а также получить информацию об отключениях и других проводимых на сетях действиях.

Так, специалисты уже приняли 50 обращений о кратковременных отключениях электроэнергии, а также о ветках с линий электропередач и упавших деревьях.

Сообщается, что сотрудники компании принимают заявки и отвечают на вопросы в нескольких населенных пунктах: в Богородске, деревне Швариха, селе Чернуха и селе Суроватиха.

Также пункты открыты в поселке Ждановский, селе Кечасово, поселке Балахониха, в Павлове. Кроме того, вопросы можно задать в городе Ворсма и в селе Верхнее Талызино.

Пункты работают ежедневно с 09:00 до 21:00.