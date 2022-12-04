Мошенники взломали соцсети нижегородской ГЖИ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мошенники взломали страницу нижегородской государственной жилищной инспекции Вконтакте. Об этом сообщили представители ведомства.

Так, злоумышленники от имени инспекции произвели массовую спам-рассылку. Разумеется, сама инспекция отношения к этим сообщениям не имеет.

- В настоящее время мы разбираемся в причинах произошедшего. Обращаем ваше внимание, что до 7 декабря возможность оставлять комментарии и направлять сообщения в группу отключены, - пишут представители ГЖИ Вконтакте.

Напомним, что 18 ноября этого года сайт городской думы Нижнего Новгорода перестал работать по техническим причинам.