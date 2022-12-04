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НовостиОбщество4 декабря 2022 15:27

Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области 6 декабря

Нижегородцы смогут найти работу или работников
Полина ШИБАЛКИНА
Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области 6 декабря.

Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области 6 декабря.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Ярмарки вакантных рабочих мест пройдут в Нижегородской области 6 декабря этого года. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Так, Уренский филиал Нижегородского центра занятости проведет мероприятие с 10:00 до 11:00. А Дзержинский филиал организует ярмарку с 14:00 до 16:00.

В мероприятии могут участвовать нижегородцы, которые ищут сотрудников, а также соискатели, зарегистрированные в службе занятости.

На ярмарке нижегородцы познакомятся с представителями работодателей, которые расскажут о вакансиях предприятий, их специфике, а также об условиях работы и уровне зарплаты.

Также с помощью мероприятия работодатель можем найти нужных сотрудников и одномоментно закрыть несколько вакансий.

- Присутствующим продемонстрируют возможности единой цифровой платформы «Работа в России», а безработным помогут с самостоятельным поиском вакансий, - отметили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.