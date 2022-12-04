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НовостиОбщество4 декабря 2022 13:33

В Нижегородской области организовали сбор новогодних подарков для мобилизованных

Принять участие в акции могут все желающие
Полина ШИБАЛКИНА
В Нижегородской области организовали сбор новогодних подарков для мобилизованных.

В Нижегородской области организовали сбор новогодних подарков для мобилизованных.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области организовали сбор новогодних подарков для мобилизованных, сообщает в своем телеграм-канале председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин.

Нижегородское отделение Народного фронта открыло сбор «Новогодний». Так, каждый желающий может поддержать мобилизованных, передав им подарки.

- Новогодний сбор помощи особенный. Хотелось бы собрать не просто «гуманитарку», а груз подарков – теплых, домашних, трогающих за душу. Новый год все-таки! Давайте постараемся!-, пишет Евгений Люлин в телеграм-канале.

Все собранные нижегородцами подарки будут отправлены мобилизованным в зону проведения СВО. Приносить вещи следует в исполком Народного фронта по адресу: Нижний Новгород, улица Почаинская, 17-б.