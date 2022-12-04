Жители Арзамаса остались недовольны организацией встречи поезда Деда Мороза. Фото: группа «Арзамас 1578» Вконтакте.

Жители Арзамасского района остались недовольны организацией мероприятия по встрече поезда Деда Мороза. Вчерашнее мероприятие обсуждали нижегородцы в группе «Арзамас 1578» Вконтакте.

Напомним, вчера в столицу Приволжья приехали зимний волшебник и Снегурочка из Великого Устюга. Встречать волшебных гостей пришли около трех тысяч малышей и их родителей. Сразу после Нижнего Новгорода поезд Деда Мороза отправился в Арзамас.

Только вот сами жители Арзамаса оказались недовольны этим событием.

- Весь город встал… «спасибо» Дед Мороз, но такие подарки никто не заказывал, - делится своим впечатлением Павел в группе Вконтакте.

Оказалось, что на дорогах образовались чудовищные пробки. Кто-то ехал встречать гостей из Устюга, а кто-то в это время не мог доехать до дома. Некоторые жители района стояли в пробках по полтора часа.

- Они выходили из машин на ходу почти, и с маленьким детьми бежали!!!Ужас, домой попасть после работы было нереально, - жаловалась нижегородка Алена Вконтакте.

Кроме этого, усугубило ситуацию то, что посмотреть на Деда Мороза и Снегурочку скопилась огромная толпа желающих.

- Очень жаль, что Деда Мороза мы так и не увидели… такая толпа и давка. Организация просто на нуле, - отмечает Юлия в группе Вконтакте.

Все мероприятие происходило на перроне, поэтому увидеть представление артистов смогли немногие.

- Судя по пробкам в городе, легче до Устюга доехать, чем до второго Арзамаса. Такое чувство, что уже 31 декабря- не пройти, не проехать – шутили нижегородцы.